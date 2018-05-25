Загострення на Донбасі: Турчинов побував у зоні ООС й заявив про скупчення російських військ біля кордону (фото)

З початку ООС покращилися ефективність та результативність застосування силового потенціалу для захисту нашої країни від агресії РФ на сході, наголосив Турчинов.

Секретар РНБО Олександр Турчинов прибув на українські позиції у зоні проведення операції Об'єднаних сил через різке загострення ситуації на Донбасі.

За його словами, протягом тижня сталася найбільша за останні півроку кількість обстрілів не лише позицій ЗСУ, а й населених пунктів, йдеться у повідомленні РНБО.

"Використовується заборонена Мінськими угодами артилерія, танки, реактивні системи залпового вогню", - сказав Турчинов, додавши, що обстріли української території велися на глибину до 30 кілометрів, внаслідок чого були знищені цивільна інфраструктура, є загиблі не тільки серед військових, але й серед мирного населення.

Окрім того, Турчинов повідомив, що українська розвідка спостерігає активну концентрацію російських військ у безпосередній близькості до українсько-російського кордону, що свідчить "про підготовку російським військово-політичним керівництвом масштабних провокацій та наступальних дій, які можуть розпочатися в будь-який час".

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Зазначається, що секретар РНБО побував на позиціях 24-ї окремої механізованої бригади імені Данила Галицького в районі Горлівки, де останнім часом зафіксовано найбільшу щільність обстрілів та військових провокацій з боку російсько-терористичних військ.

Перебуваючи в епіцентрі бойових дій у районі селища Зайцеве, а також селища Південне, яке було взято під контроль українськими військовими, Турчинов наголосив, що попри постійні провокації з боку російсько-окупаційних військ, "наші бійці не лише гідно втримали оборону, а й значно покращили свої позиції з метою мінімізації втрат серед особового складу та цивільного населення".

"Після початку операції Об‘єднаних сил значно покращилася координація військових з Національною гвардією, Національною поліцією, СБУ та прикордонниками, тобто покращилися ефективність та результативність застосування силового потенціалу для захисту нашої країни від агресії РФ на сході", - сказав Турчинов.

"Українські військові готові до рішучої протидії будь-яким провокаціям з боку російсько-окупаційних військ", - підсумував секретар РНБО.

Як повідомляв прес-центр ООС, 25 травня о 4:45 бойовики обстріляли південну околицю Старої Миколаївки (колишньої Правдіївки), випустивши 17 снарядів 152-мм калібру.