Понад 7 тисяч патронів, гранати та артснаряди: у лісі на Луганщині виявили арсенал зброї та боєприпасів

Частина знахідок, які вже покрилися іржею, була вивезена та знешкоджена на полігоні співробітниками ДСНС. Іншу частину направили на експертизу.

Співробітники поліції у лісі в районі пасіки у селищі Роздольне Старобільського району Луганської області виявили великий схрон зброї та боєприпвсів.

Як повідомили у прес-службі Національної поліції Луганської області, серед знайденого були артснаряди, освітлювальні міни, гранати, патрони, димові шашки.

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"З місця знахідки було вилучено: три штуки ПГ-7С, димова шашка, освітлювальна міна СМ11, три артснаряди, 30 штук УЗРГМ, 8 запалів УДЗ, 40 штук ВОГ 25, 12 гранат Ф1 без запалу,19 гранат РГД-5 без запалу, граната РГО без запалу, 7 гранат РГН без запалу, 7 тисяч 248 штук патронів 5,45 мм, 559 патронів 7,62 мм, 28 рейок з патронами 5,45 мм в кожній по 15 патронів, 7 пустих магазинів до кулемету, 3 пустих магазина з АК, 2 магазина 7,62 мм з 30 патронами, 3 магазина з 30 патронами 5,45 мм, постріли РПГ", - йдеться у повідомленні.

Частина знахідок, які вже покрилися іржею, була вивезена та знешкоджена на полігоні співробітниками ДСНС. Іншу частину направили на експертизу.

Вказаний факт був зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Проводиться досудове слідство.

Як повідомляв УНІАН, в Ужгороді в мікрорайоні Радванка оперативники обласного управління СБУ у ході здійснення контррозвідувальних заходів виявили схрон з боєприпасами. Виявлені гранатомети і протипіхотні гранати готувалися російською спецслужбою для збройної провокації в Закарпатті.