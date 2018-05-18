Знайшли чотири гранатомета: російські спецслужби готували збройну провокацію на Закарпатті

В Ужгороді в мікрорайоні Радванка оперативники обласного управління СБУ у ході здійснення контррозвідувальних заходів виявили схрон з боєприпасами.

Виявлені в Ужгороді гранатомети і протипіхотні гранати готувалися російською спецслужбою для збройної провокації в Закарпатті.

Про це повідомляє прес-служба Закарпатської ОДА, передає zakarpatpost.

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Як повідомляється, в ніч на вівторок, 18 травня, в Ужгороді у мікрорайоні Радванка оперативники обласного управління СБУ у ході здійснення контррозвідувальних заходів виявили схрон з боєприпасами - чотири реактивних протитанкових гранатомети РПГ-22 і двадцять дві ручні протипіхотні гранати РГД-5 із запалом. І гранатомети, гранати були в справному стані і готові до застосування.

"Вилучена зброя з боєприпасами має пряме відношення до 5-го розвідуправлінню ФСБ Росії, що працює в країнах колишнього СРСР, - заявляє Геннадій Москаль. - Цей арсенал припасли для збройної провокації у разі загострення ситуації в області, яку ФСБ вже роками готує. Факт вилучення зброї свідчить про те, що, незважаючи на постійні провали своїх спецоперацій на Закарпатті, ФСБ не залишає надії розхитати тут ситуацію, щоб повторити донбаський сценарій в найзахіднішій області України на кордоні з Євросоюзом".

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців відмовитися від поїздки в Росію на матчі Чемпіонату світу з футболу. Українці, які поїдуть в Росію на футбол, можуть стати жертвами провокацій.