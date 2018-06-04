Українця звільнили з полону бойовиків "ЛНР" (фото)

09:09, 04 червня 2018
Війна
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«ЛНР» незаконно утримував чоловіка в місцях позбавлення волі / Павло Лисянський в Facebook

Про це повідомив правозахисник, директор громадської організації «Східна правозахисна група» Павло Лисянський у Facebook.

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«Громадянина України, засудженого до 2014 року, якого НЗФ «ЛНР» незаконно утримувала в місцях позбавлення волі, завдяки колективним діям міжнародної спільноти вдалося звільнити... Його обличчя і персональні дані я не розголошую», – написав правозахисник.

У січні 2017 року Лисянський розповідав, що цього чоловіка український суд засудив до трьох років, термін відбування покарання закінчився два роки тому, однак він продовжував перебувати за ґратами.

Як повідомляв УНІАН, зниклий під Маріуполем 19-річний український військовий опинився в полоні у бойовиків "ДНР".

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Теги: #війна#полон