Українця звільнили з полону бойовиків "ЛНР" (фото)

Чоловіка український суд засудив до трьох років, термін відбування покарання закінчився два роки тому, однак він продовжував перебувати за ґратами.

Українця, якого утримували бойовики підтримуваного Росією угруповання «ЛНР», вдалося звільнити.

Про це повідомив правозахисник, директор громадської організації «Східна правозахисна група» Павло Лисянський у Facebook.

Читайте такожДоба на Донбасі: бойовики вдарили з важкої артилерії по Талаківці, одного окупанта знищено

«Громадянина України, засудженого до 2014 року, якого НЗФ «ЛНР» незаконно утримувала в місцях позбавлення волі, завдяки колективним діям міжнародної спільноти вдалося звільнити... Його обличчя і персональні дані я не розголошую», – написав правозахисник.

У січні 2017 року Лисянський розповідав, що цього чоловіка український суд засудив до трьох років, термін відбування покарання закінчився два роки тому, однак він продовжував перебувати за ґратами.

Як повідомляв УНІАН, зниклий під Маріуполем 19-річний український військовий опинився в полоні у бойовиків "ДНР".