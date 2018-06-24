Бойовики на Донбасі здійснили 5 обстрілів, поранено військового - штаб ООС

Зі 122-мм артилерійських систем та 82-мм мінометів противник вів обстріли по позиціях українських захисників біля Гнутового та Богданівки, зазначили в штабі.

З початку доби контрольовані Кремлем бойовики здійснили 5 обстрілів, одного українського військовослужбовця поранено.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

Так, на Луганському напрямку в районі населеного пункту Кримське окупанти обстріляли позиції сил ООС з мінометів калібром 82 мм, БМП, гранатометів та стрілецької зброї.

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«Вдень на Маріупольському напрямку ситуація загострилася. Російські окупаційні війська вели щільний вогонь по захисниках Водяного із ствольної артилерії калібром 122 мм та 152 мм. Ворог також активно застосовував міномети всіх типів, автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю. Під час бойових дій у цьому районі один український військовослужбовець дістав поранення», - йдеться у повідомленні.

За даними штабу, також обстрілів із заборонених Мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем та 82-мм мінометів зазнали позиції українських захисників біля Гнутового та Богданівки, а Лебединське окрім артилерії обстрілював танк.

Нагадаємо, раніше українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) повідомила, що бойовики окупаційної адміністрації Росії всупереч Мінським домовленостям продовжують зосереджувати важку техніку та озброєння поза межами місць зберігання, порушуючи відстані відведення.