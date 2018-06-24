Бойовики зосереджують важку техніку та озброєння, порушуючи відстані відведення – СЦКК

Українська сторона нагадує, що це є грубим порушенням пункту 5 Меморандуму Мінських домовленостей.

Бойовики окупаційної адміністрації Російської Федерації всупереч Мінським домовленостям продовжують зосереджувати важку техніку та озброєння поза межами місць зберігання, порушуючи відстані відведення.

Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) в Facebook.

«Спостерігачі СММ ОБСЄ задокументували у житловому районі міста Донецька розташування 31 танка різної модифікації, 2 самохідних гаубиць (2С3 «Акація»), 3 броньованих ремонтно-евакуаційних машини (БТС-4А), 2 бронетранспортерів (БТР-80 і МТЛБ), а на східній околиці населеного пункту Перевальськ Луганської області спостерігачі місії виявили реактивну систему залпового вогню (БМ-21 «Град»), 4 танки (Т-64), 2 самохідні гаубиці (2С1) і 2 протитанкових гармати (МТ-12 «Рапіра»)», -йдеться у повідомленні.

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Крім того, на так званому полігоні неподалік населеного пункту Бугаївка спостерігачі ОБСЄ виявили 6 самохідних гаубиць (2С1), 3 буксирувані гаубиці (Д-30), протитанкову гармату (МТ-12) і 10 танків (Т-72), а також 22 танки різної модифікації, 6 зенітно-ракетних комплексів (9К35 «Стріла-10») і 8 мінометів (2Б11 «Сани»).

Зазначається, що це важке озброєння і військова техніка знаходились поза межами місць зберігання, що є грубим порушенням пункту 5 Меморандуму Мінських домовленостей.

За даними СЦКК, на території залізничної станції «Дебальцеве» було виявлено як бойовики російських окупаційних військ розвантажують 4 критих вагони з боєприпасами, а також зафіксовано пересування декількох одиниць артилерійських систем різного калібру з міста Горлівки у напрямку населеного пункту Гольмівський.

«Подібні дії з боку окупаційної адміністрації Російської Федерації слід розцінювати як черговий етап підготовки бойовиками збройних формувань РФ важкої техніки та озброєння до її застосування на лінії розмежування проти підрозділів Збройних сил України та мирного населення Донбасу, порушуючи Мінські домовленості», - наголосили в СЦКК.

У повідомленні підкреслюється, що українська сторона СЦКК розцінює зазначене як цілковиту зацікавленість ватажків окупаційної адміністрації Російської Федерації у подальшому загостренні конфлікту, та явне небажання дотримуватися вимог актів міжнародного права, Мінських домовленостей щодо заборони розміщення у населених пунктах важкого озброєння та техніки.