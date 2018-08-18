На Донеччині затримано юнака, який будучи школярем приєднався до лав бойовиків (відео)

У 2014 році озброєний автоматом старшокласник ніс службу на блокпосту та патрулював вулиці міста Часів Яр.

На Донеччині затримано громадянина України, який у 15 років приєднався до лав контрольованих Росією бойовиків і патрулював вулиці міста Часів Яр з автоматом.

Про це повідомляється на сторінці Операції Об'єднаних сил у Facebook.

"У серпні 2018 року співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України зі складу Об'єднаних сил у взаємодії з працівниками Бахмутського відділу Національної поліції України в числі інших викрили та затримали учасника незаконного збройного формування «ДНР», якому на момент вчинення злочину було лише 15 років", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, силовики встановили, що юнак з Донеччини у 2014 році, під впливом проросійської пропаганди та обіцянок отримання матеріальної вигоди, добровільно приєднався до бойовиків «ДНР».

"Озброєний автоматом старшокласник ніс службу на блокпосту та патрулював вулиці міста Часів Яр. Виявлених патріотично налаштованих громадян, як «порушників комендантського часу» запровадженого бойовиками, вони доправляли до місцевого штабу «ДНР»", - сказано у повідомленні.

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Також зазначається, що "з початком звільнення українськими військами міст від членів проросійських бандформувань неповнолітній юнак терміново полишив лави бойовиків та вирішив на деякий час покинути місто".

Стосовно вказаного громадянина України відкрито кримінальне провадження за ст. 260 Кримінального кодексу України «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань».

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2016 року на відкритих дебатах Ради безпеки ООН українські дипломати заявили, що бойовики «ДНР» вчать дітей поводженню зі зброєю та збору розвідданих.