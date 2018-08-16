З'явилося відео, як бойовики "ДНР" вчать дітей воювати

Бойовики будуть презентувати школярам свою "роботу" і викладати їм "базову військову підготовку".

На території окупованого Донбасу бойовики організовують табори з військовою підготовкою для дітей. Читайте такожМоторошні подробиці сафарі багатих іноземців на мирних жителів Донбасу (рос.) Про це свідчить відео, опубліковане на пропагандистському Youtube-каналі "Міністерства інформації "ДНР". Називається табір "Юний боєць внутрішніх військ". Так, протягом п'яти днів бойовики будуть презентувати школярам свою "роботу" й викладати їм "базову військову підготовку". На відео можна побачити юних школярів у військовій формі. Раніше журналіст Олександр Тверський показав відео, на якому семирічний хлопчик Микита розповів, як допомагає терористам "ДНР" вбивати українців.

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