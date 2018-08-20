На Донбасі від кулі снайпера загинув 21-річний сержант (відео)
Командир кулеметного відділення Владислав Бондаренко з позивним "Прокурор" був на нічному чергуванні, почув постріли, вийшов із бліндажа перевірити, що відбувається.
Як повідомляє ТСН, боєць лише подивився в тепловізор, і саме в цю мить снайпер поцілив йому в голову. Шансів вижити у Владислава не було.
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За даними штабу ООС, інцидент стався 18 серпня під Авдіївкою на Донеччині. Загиблому був 21 рік, він мав звання сержанта та служив у 92-й окремій механізованій бригаді. Боєць родом з села Комишувате, Новоукраїнського району Кіровоградської області.
Як повідомляв УНІАН, минулої доби бойовики стріляли із важкого озброєння на Маріупольському напрямку.