На Донбасі від кулі снайпера загинув 21-річний сержант (відео)

Боєць лише подивився в тепловізор, і саме в цю мить снайпер поцілив йому в голову

Командир кулеметного відділення Владислав Бондаренко з позивним "Прокурор" був на нічному чергуванні, почув постріли, вийшов із бліндажа перевірити, що відбувається.

Як повідомляє ТСН, боєць лише подивився в тепловізор, і саме в цю мить снайпер поцілив йому в голову. Шансів вижити у Владислава не було.

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За даними штабу ООС, інцидент стався 18 серпня під Авдіївкою на Донеччині. Загиблому був 21 рік, він мав звання сержанта та служив у 92-й окремій механізованій бригаді. Боєць родом з села Комишувате, Новоукраїнського району Кіровоградської області.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби бойовики стріляли із важкого озброєння на Маріупольському напрямку.