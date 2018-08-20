Ситуація на Донбасі: бойовики стріляли із важкого озброєння на Маріупольському напрямку

Внаслідок обстрілів військовослужбовці Об’єднаних сил не постраждали.

Сьогодні з 7-ї ранку бойовики на Донбасі 7 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі, один раз із важкого озброєння.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

"Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години, російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі, один раз із важкого озброєння", - йдеться в дописі.

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Зауважується, що всі обстріли відбулися на Маріупольському напрямку. Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Павлопіль, Лебединське та Широкине.

Водночас біля Лебединського ворог обстріляв позиції українських військовослужбовців із мінометів калібру 82 мм.

"Внаслідок ворожого вогню військовослужбовці Об’єднаних сил не постраждали. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазаначили у штабі ООС.