В ОБСЄ розповіли про "церемонію прощання" із Захарченком у Донецьку

Також за даними спостерігачів, сотня бойовиків на бульварі Пушкіна проводили «навчання з протидії терористичним актам».

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ заявляють, що «церемонію прощання» з вбитим ватажком «ДНР» Олександром Захарченком в окупованому Донецьку охороняла сотня бойовиків.

Про це повідомляє місія ОБСЄ у своєму звіті, опублікованому 3 вересня увечері.

«У Донецьку спостерігачі стежили за зібранням, яке проводилося у зв’язку зі смертю Олександра Захарченка. Принаймні сотня членів збройних формувань охороняла місце проведення зібрання», - йдеться у повідомленні.

«Після вибуху 31 серпня, внаслідок якого загинув Олександр Захарченко, а інший член збройних формувань і ще принаймні 9 осіб зазнали поранень, за спостереженнями СММ, ситуація в центрі Донецька (непідконтрольний урядові) була спокійною», - нагадали в місії.

Читайте також"З боку РФ заїхали два КамАЗи озброєних людей": волонтер розповів про дивні події у день вбивства Захарченка

У звіті зазначається, що 2 вересня спостерігачі бачили кілька тисяч осіб (чоловіків і жінок, віком від 18 до 60 років), які зібралися навпроти театру опери і балету, розташованого на вул. Артема, 82. Всі вони прийшли на анонсовану «церемонію прощання» із загиблим Захарченком.

«На фасаді будівлі театру було прикріплено великий плакат із портретом Захарченка. На місці були присутні принаймні сто членів збройних формувань, деякі з яких були озброєні автоматами та пістолетами. Вони охороняли місце події», - сказано у звіті.

«На бульварі Пушкіна, де стався вибух, спостерігачі також бачили щонайменше сто членів збройних формувань, деякі з яких були озброєні автоматами. За словами деяких із них, їхня присутність на бульварі Пушкіна пов’язана з проведенням «навчань із протидії терористичним актам», - додали в СММ.