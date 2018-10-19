Окупанти на Донбасі забирають у населення землю - розвідка

Також на окупованому Донбасі нарощують масштаби бойової підготовки "резервістів".

На окупованому Росією Донбасі у місцевого населення та бюджетних установ вилучають земельні ділянки для використання їх у якості полігонів для окупаційних військ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Максим Праута з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

"Командування російсько-окупаційних військ нарощує масштаби бойової підготовки з’єднань і частин 1-го та 2-го армійських корпусів (збройних сил РФ), у т.ч. так званого "мобілізаційного резерву", - заявив Праута.

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"Підготовку резервістів передбачається здійснювати на постійній основі, що потребує додаткових місць, територій, для їх розміщення і тренування. У зв’язку з цим, противником збільшується кількість та розширюються площі районів дислокації об'єктів навчальної та матеріально-технічної бази на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей", - додав він.

"Так, з початку жовтня так званими «органами виконавчої влади» у місцевого населення та бюджетних установ вилучено земельні ділянки загальною площею близько 40 га для використання їх у якості військових полігонів російсько-окупаційних військ. Це викликало численні прояви обурення та зростання протестних настроїв місцевого населення проти російського окупаційного режиму", - стверджує Праута.