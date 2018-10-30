Українська влада може використовувати інформацію про тих, хто голосував на "виборах" в ОРДЛО - Тука

МінТОТ не буде ініціювати скасування соціальних виплат для тих, хто голосував на "виборах в ЛДНР".

Українська влада може використовувати інформацію про тих, хто голосував на "виборах" за керівництва угруповань "ДНР" і "ЛНР".

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, пишуть Новости Донбасса.

Раніше від імені Туки у соцмережі Facebook з'явилася публікація про те, що українські компетентні органи давно отримують інформацію від представників угруповань "ДНР" і "ЛНР". Підкреслюється, що влада отримує як списки керівництва, так і списки виконавців.

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"Вони отримують і списки різних "членів". Членів призовних комісій (і, звичайно, самих призовників), членів виборчих комісій... В тому числі - і списки тих, хто прийде голосувати" отримають! Цікаво потім буде зіставити ці списки з реєстрами переселенців, наприклад", - йдеться в публікації.

"Новини Донбасу" запитали у Георгія Туки, чи означає це, що МінТОТ буде ініціювати скасування соціальних виплат для тих, хто голосував на "виборах в ЛДНР".

"Ні, нічого ініціювати не будемо. У нас немає таких повноважень", - сказав заступник міністра.

При цьому він додав, що є "інші організації, у яких є повноваження" використовувати інформацію про тих, хто голосував. "Як вони її будуть використовувати - це вже на їх розсуд", - підкреслив Тука.

Як повідомляв УНІАН, проросійські бойовики призначили "вибори" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей на 11 листопада.