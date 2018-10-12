Росія має скасувати фіктивні вибори в ОРДЛО - Держдеп США

У Держдепі також привітали Україну із продовженням дії закону про особливий статус Донбасу.

Державний департамент США закликав РФ приєднатись до України у прагненні до миру та скасувати "незаконні, фіктивні вибори" в ОРДЛО.

У Держдепі також привітали Україну із продовженням дії закону про особливий статус Донбасу. Про це йдеться у заяві Державного департаменту, опублікованій у четвер, передає "Голос Америки".

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"Ми закликаємо РФ приєднатись до України у прагненні до миру. Росія та сили, які вона озброює, тренує, які вона скеровує і разом з якими воює, досі не виконали багаторазові обіцянки припинити ворожі дії, вивести закордонних бійців, обмінятись затриманими, або розпустити незаконні збройні формування", - наголосили у Держдепі.

"Кремль має встановити загальне та повне припинення вогню та скасувати незаконні, фіктивні вибори, які він організовує на підконтрольних Росії територіях на сході України", - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, проросійські бойовики призначили "вибори" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей на 11 листопада.