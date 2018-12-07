У Міноборони оцінили ймовірність повномасштабної агресії Росії (відео)

За словами міністра оборони, до кордону з Україною Росія перекинула близько 100 тисяч військових.

Російська Федерація зосередила на кордоні з Україною майже 100 тисяч військових, які пройшли навчання та бойове злагодження.

Про це в ефірі "Прямого" в ток-шоу "Ехо України" розповів міністр оборони України Степан Полторак.

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"Така загроза (повномасштабної агресії - Ред.), на жаль, існує. І одна з причин, чому необхідно було вводити воєнний стан, якраз була загроза відкритої агресії. В чому проблема? Сьогодні Росія на кордоні з Україною зосередила 26 батальйонно-тактичних груп, а зараз ще 3 – це вже 29. Це практично 100 тисяч осіб. Але це не просто люди, які там зібралися, люди, які не пройшли певну школу і підготовку. Це люди, які пройшли навчання, пройшли бойове злагодження", - сказав він.

"У них є певний запас ресурсів, боєприпасів, пального і харчування для того, щоб почати широкомасштабну військову агресію. На всю територію України, із даних розвідки, у них прямо вже немає на кордоні, але у них є можливість дуже швидко угрупування, яке стоїть на кордоні, значно посилити. І вони це роблять кожного дня, перекидаючи літаки ближче до кордону, зосереджуючи танки на наших кордонах, розгортаючи нові частини", - додав Полторак.

Раніше командувач ЗСУ Віктор Муженко заявив, що Росія з кінця серпня зміцнила свої сили біля кордону з Україною і тепер вона становить найбільшу військову загрозу з моменту окупації і анексії Криму.