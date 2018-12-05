Наразі загроза повномасштабного вторгнення армії РФ найвища з 2014 року – Муженко

За два тижні з середини вересня по 1 жовтня кількість російських танків на кордоні збільшилася більш ніж удвічі.

Росія з кінця серпня зміцнила свої сили біля кордону з Україною і тепер вона становить найбільшу військову загрозу з моменту окупації і анексії Криму.

Про це повідомив командувач збройними силами України Віктор Муженко в інтерв'ю агентству Reuters.

Генерал Віктор Муженко показав серію супутникових знімків, які, за його словами, демонструють розміщення російських танків "Т-62 М" на відстані 18 км від українського кордону.

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За два тижні з середини вересня по 1 жовтня їхня кількість збільшилася більш ніж удвічі з 93 до 250 машин.

За словами Муженка, це є свідченням цілеспрямованого нарощування російських сил напередодні 25 листопада, коли Росія напала на три українських судна в Керченській протоці та захопила моряків у полон. Начальник Генштабу вважає, що це може бути передумовою до повномасштабного вторгнення.

Муженко заявив, що кількість російських військ "найвища" з 2014 року, коли Москва анексувала Крим, а потім розгорнула свої війська на Донбасі.

"Перед нами - агресор, який не має жодних законних, моральних чи будь-яких інших обмежень. Дуже важко передбачити, коли йому заманеться почати активні бойові дії проти України", – додав Муженко.

"Це (атака біля Керченської протоки – ред.) був акт агресії з боку регулярних сил – прикордонної служби Російської Федерації – стосовно українських збройних сил", – підкреслив він.