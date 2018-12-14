Встановлені особисті дані десяти псковських десантників, які брали участь в захопленні Криму (фото)

За операцію в Криму десантників нагородили медаллю "За повернення Криму".

Встановлені особисті дані десяти псковських десантників, які брали участь у захопленні Криму навесні 2014 року.

Про це йдеться в розслідуванні InformNapalm.

За їх даними, 234-ї десантно-штурмовий полк з Пскова брав участь в окупації Криму навесні 2014 року, а також в інших військових конфліктах, зокрема на Донбасі і в Грузії.

"Ці дані будуть корисні як для майбутніх судових позовів проти Росії, так і для накладення персональних санкцій проти військовослужбовців країни-агресора", – йдеться в розслідуванні.

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234-й гвардійський Чорноморський ордена Кутузова імені Олександра Невського десантно-штурмовий полк, в/ч 74268 дислокується в Пскові, входить до складу 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії ЗС РФ.

Встановлені дані таких військовослужбовців: Артем Васильєв, 1994 р.; Олександр Складчиков, 1993 р. н.; Максим Гайдін, 1995 р. н.; Олексій Альохін, 1995 р. н.; Артем Терещенко, 1990 чи 1991 р.; Артем Пилюгін, 1995 р. н.; Дмитро Мільошкін, 1994 р.; Олександр Гиска, 1994 р.; Віктор Камнєв, 1990 р.; Олександр Синельников, 1993 р. н.

Всі вони нагороджені медаллю "За повернення Криму".

Як повідомляв УНІАН, раніше генерал-полковник, перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль, який з 25 березня по 3 липня 2014 року виконував обов'язки міністра оборони, назвав російських генералів, серед яких - Олександр Галкін і Андрій Сердюков і низку підрозділів армії РФ, які в 2014 році захоплювали Крим.

За його словами, в окупації півострова брав участь 104-й гвардійський десантно-штурмовий полк, що входить до складу псковської 76-ї десантно-штурмової дивізії.