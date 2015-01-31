Сили АТО знищили 16 бойовиків, півсотні поранені

Про це повідомили у прес-центрі АТО.

"В районі Дебальцево українські патріоти знешкодили 3 гармати", - йдеться у повідомленні.

Також, за уточненими даними, 30 січня терористи втратили 129 чоловік вбитими та 331 - пораненими, пише Українська правда.

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Окрім того бійці АТО знищили 2 танка та 11 бойових броньованих машин ворога.

Як зазначили у штабі, 31 січня близько 13:00 терористи двічі обстріляли теплоелектростанцію в Щасті, а також населені пункти Новокалинове та Піски.

"31 січня терористи не припиняли обстрілювати позиції сил АТО та населені пункти, використовуючи при цьому артилерію, міномети та стрілецьку зброю. На Луганському напрямку з автоматичних гранатометів, танків, артилерії та "Градів" бойовики обстріляли Щастя, з артилерії та мінометів вогонь вівся по Новотошківському, Комишному, та Кримському. Кримське також зазнало обстрілів з танків", - повідомили у штабі АТО.

Ворожа артилерія та міномети впродовж дня 4 рази обстріляли Трьохізбенку, а також Станицю-Луганську.

В районі Сокільників відбулося бойове зіткнення.

На Донецькому напрямку міномети противника вели вогонь посє Пісках та Опитному, за допомогою артилерії терористи нанесли вогневих ударів по населених пунктах Опитне, Славне, Піски.

"Селища Тоненьке та Сєвєрне зазнали вогню з "Градів". З артилерії вели вогонь по Новомихайлівці, Березовому, Гранітному, Водяному та Авдіївці", - повідомили у штабі.

На Дебальцевському напрямку з мінометів та реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" терористи декілька разів обстріляли Троїцьке, Чорнухіно і Санжарівку. Мінометний вогонь також вівся по Орлово – Іванівці.

Селище Золоте 5 разів було обстріляне з артилерії та "Градів" ворога. В районі Чернухіного терористи намагалися штурмувати позиції наших військ, однак отримали відсіч та відступили.

На Маріупольському напрямку з артилерії та мінометів бандити обстріляли Миколаївку і Чермалик.