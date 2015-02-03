У Генштабі повідомили про 28 "кіборгів", зниклих безвісти на території донецького аеропорту
02:43, 03 лютого 2015Війна
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Станом на 2 лютого вважаються зниклими безвісти на території донецького аеропорту 28 українських військовослужбовців.
REUTERS
Про це в інтерв'ю "каналу 24" повідомив в. о. прес-секретаря Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.
"Ми тримаємо під вогневим контролем донецьке летовище. На території аеропорту не вщухають обстріли та бої, наші пошуково-рятувальні підрозділи не можуть туди дістатись. Станом на сьогодні вважаються зниклими на території донецького летовища 28-м українських військовослужбовців", - повідомив він.
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За словами спікера, інформаційні потоки перемістилися з донецького аеропорту на Дебальцеве. Ситуація в районі - менш напружена і більш стабільна.
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