Міноборони про Дебальцево: ситуація складна, але контрольована

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

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"Напрямок дороги між Дебальцевим та Артемівськом деблоковано силами українських військових. До місця ведення бойових дій підтягуються військові резерви і техніка. Всі штурмові дії з боку бойовиків успішно відбиті силами АТО. Наразі ситуація складна, але контрольована. Силами українських військовослужбовців терористам нанесено значну шкоду. Бойовики зазнали втрат у живій силі та техніці", - йдеться в повідомленні.