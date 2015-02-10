Автор одного з записів обстрілу Краматорська похвалився, що його "попередили"

На одному з них люди за кадром (судячи з голосів, їх не менше двох) сміяться і тішаться з того, що їх "попередили".

"Добре, що мене попередили, що будуть атакувати", - сказав один з них на 33-35-й секунді запису.

Читайте такожУточнення: Краматорськ обстріляли з РСЗВ "Смерч"Удару по Краматорську було завдано близько 12:30 10 лютого, обстрілу зазнав аеродром і прилеглі вулиці.

За останніми даними, внаслідок обстрілу загинули 11 людей, поранено 58.