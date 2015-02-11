Краматорськ обстріляли з південного сходу - ОБСЄ

01:44, 11 лютого 2015
Війна
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Обстріл Краматорська, в результаті якого, за останніми даними, загинули 15 осіб, вівся з південно-східного напрямку.

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Про це йдеться у короткому звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ щодо ситуації в Краматорську, передає Lb.ua.

"СММ оцінила, що три снаряди виявилися 300мм боєприпасами, випущеними з БМ-30 "Смерч" або РСЗВ "Торнадо". Грунтуючись на живому спостереженні, фотографіях і аналізі карт, СММ оцінила, що обстріл вівся з південно-південно-східного напрямку. СММ поки не проводила аналізу вирв з міркувань безпеки", - йдеться у звіті.

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