Краматорськ обстріляли з південного сходу - ОБСЄ
01:44, 11 лютого 2015Війна
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Обстріл Краматорська, в результаті якого, за останніми даними, загинули 15 осіб, вівся з південно-східного напрямку.
Краматорськ обстріляли з південно-сходу / facebook.com/bigredaktor
Про це йдеться у короткому звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ щодо ситуації в Краматорську, передає Lb.ua.
"СММ оцінила, що три снаряди виявилися 300мм боєприпасами, випущеними з БМ-30 "Смерч" або РСЗВ "Торнадо". Грунтуючись на живому спостереженні, фотографіях і аналізі карт, СММ оцінила, що обстріл вівся з південно-південно-східного напрямку. СММ поки не проводила аналізу вирв з міркувань безпеки", - йдеться у звіті.
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