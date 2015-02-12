ОБСЄ: З Чорнухинської колонії через обстріл втекли 340 ув'язнених

Про це повідомляється в звіті місії.

"СММ була проінформована вищими офіцерами збройних сил України та РФ з офісу об'єднаного центру в Луганську про втечу 340 ув'язнених з-під варти колонії № 23 в Чорнухине (65 км південно-західніше Луганська, спірна територія", - йдеться в повідомленні.

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За інформацією, вони втекли на початку дня після важких воєнних дій в цьому районі. Близько 30 ув'язнених залишилися