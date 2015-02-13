Поблизу Дебальцевого триває бій, бойовики під прикриттям танків намагалися штурмувати сили АТО

Мінські домовленості не зупинили агресивних дій противника, упродовж сьогоднішнього дня інтенсивність обстрілів бойовиками позицій українських силовиків навпаки збільшилась.

Про це речник АТО Анатолій Стельмах повідомив в у відео-дайджесті на сторінці прес-центру АТО у Facebook.

"На жаль, Мінські домовленості не зупинили агресивних дій противника. А протягом сьогоднішнього дня інтенсивність обстрілів терористами наших позицій навпаки збільшилась. Ворог вперто намагається просунути свої сили в напрямку Дебальцевого. Поблизу міста точаться справжні бої. Під прикриттям танків, бойових броньованих машин піхота противника штурмувала позиції сил АТО неподалік селищ Троїцьке, Міус, Чорнухіне, Кам’янка", - зазначив він.

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Також, за словами Стельмаха, ворог 6 разів завдавав ударів по самому Дебальцевому.

Крім цього, постраждали Луганське, Золоте, Санжарівка, Костянтинівка.

Як зазначив Стельмах, із «Градів» на Луганському напрямку терористи вели вогонь по Щастю, Петрівці, Гірському.

"Поблизу Донецька злочинці обстріляли Гранітне, Горняк, Богданівку. На Маріупольському напрямку ударів ворожої артилерії зазнав Чермалик. Крім того, вздовж усієї лінії зіткнення фіксувались польоти безпілотників противника. Загалом терористи протягом дня понад 60 разів обстріляли позиції сил АТО. У той же час українські військові вогонь відкривали лише у відповідь. Своїх позицій не залишали та успішно тримають оборону Дебальцевського напрямку", - повідомив Стельмах.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками переговорів 11-12 лютого у Мінську затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей.

Серед іншого, нові домовленості, досягнуті "нормандською четвіркою", передбачають припинення вогню з 15 лютого, а також відведення всіх важких озброєнь. Також передбачено звільнення й обмін усіх заручників.