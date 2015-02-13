Бойовики обстріляли з "Граду" місто Гірник на Донбасі, загинули три жінки
16:19, 13 лютого 2015Війна
853 0
Бойовики на Донбасі продовжують обстрілювати населені пункти.
REUTERS
Місто Гірник (територія Селідовської міської ради, Донецька область) було обстріляне бойовиками, за попередніми даними, загинули три жінки.
Читайте такожВ результаті обстрілу кафе в Щасті загинули четверо і поранено п'ятеро мирних жителів
Про це повідомив у Facebook начальник Головного управління МВС України в Донецькій області В’ячеслав Аброськін.
«Бойовики з "Граду" обстріляли Гірник. Попередньо загинули три жінки. Інформація уточнюється», - відзначив Аброськін.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter