Бойовики обстріляли з "Граду" місто Гірник на Донбасі, загинули три жінки

16:19, 13 лютого 2015
Війна
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Бойовики на Донбасі продовжують обстрілювати населені пункти.

REUTERS

Місто Гірник (територія Селідовської міської ради, Донецька область) було обстріляне бойовиками, за попередніми даними, загинули три жінки.

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Про це повідомив у Facebook начальник Головного управління МВС України в Донецькій області В’ячеслав Аброськін.

«Бойовики з "Граду" обстріляли Гірник. Попередньо загинули три жінки. Інформація уточнюється», - відзначив Аброськін.

Допис by Vyacheslav Abroskin.

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