В зоні АТО загинули двоє бійців "Правого сектора"

02:34, 23 лютого 2015
Війна
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22 лютого загинули двоє бійців ДУК "Правий сектор" з позивними "Кент" і "Правий".

В зоне АТО погибли двое бойцов

Крім того, поранення отримали ще двоє бійців добровольчого корпусу.

Про це у Facebook повідомив командир штурмової роти 5-го окремого батальйону ДУК "Правий сектор" Олександр Карась.

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"Дві втрати. Кент загинув після похорону своєї матері. А вранці від ворожого снаряда загинув ще один - один Правий, Дмитро Колесников, родом з Волині", - написав Карась.

Допис by Олександр Карась.
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