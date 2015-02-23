В зоні АТО загинули двоє бійців "Правого сектора"
02:34, 23 лютого 2015Війна
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22 лютого загинули двоє бійців ДУК "Правий сектор" з позивними "Кент" і "Правий".
В зоні АТО загинули двоє бійців "Правого сектору"
Крім того, поранення отримали ще двоє бійців добровольчого корпусу.
Про це у Facebook повідомив командир штурмової роти 5-го окремого батальйону ДУК "Правий сектор" Олександр Карась.
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"Дві втрати. Кент загинув після похорону своєї матері. А вранці від ворожого снаряда загинув ще один - один Правий, Дмитро Колесников, родом з Волині", - написав Карась.
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