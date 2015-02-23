В зоні АТО загинули двоє бійців "Правого сектора"

Крім того, поранення отримали ще двоє бійців добровольчого корпусу.

Про це у Facebook повідомив командир штурмової роти 5-го окремого батальйону ДУК "Правий сектор" Олександр Карась.

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"Дві втрати. Кент загинув після похорону своєї матері. А вранці від ворожого снаряда загинув ще один - один Правий, Дмитро Колесников, родом з Волині", - написав Карась.