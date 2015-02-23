У бліндаж українських військових залетів снаряд "Граду" (відео)

Військовий зняв відео, на якому показано наслідки того, як в один з бліндажів снаряд залетів "Граду".

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