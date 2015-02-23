Сили АТО в районі Широкиного продовжують перебувати під постійним вогнем бойовиків

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву», народний депутат Дмитро Тимчук на Facebook.

«У складі артгрупи - 4 вогневих підрозділів (2 - ствольна артилерія, 1 - РСЗВ, 1 - САУ). Фіксувалися спроби танкових підрозділів противника атакувати позиції українських військ в даному районі. Відзначається активність повітряної розвідки противника (БПЛА)», - пише Тимчук.

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Також, за його інформацією, українські війська продовжують утримувати ділянку фронту разом з плацдармом у районі Світлодарська та Луганського.

«Противник періодично веде обстріл позицій українських військ у цьому районі, однак основна частина формувань, які брали участь у боях за Дебальцеве, відведені для доукомплектування», - повідомляє Тимчук.