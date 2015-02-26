Сили АТО готові до відведення важкого озброєння, але чекають на наказ
Сили АТО готові до відведення важкого озброєння від лінії зіткнення, але потрібен наказ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.
“Уже другу добу поспіль ми спостерігаємо за зменшенням кількості й інтенсивності обстрілів. Тобто, зараз створюється умова для виконання пункту Мінських домовленостей щодо відводу важкого озброєння”, - сказав він.
Лисенко нагадав, що українська сторона вже заздалегідь підготувала маршрути відведення такого озброєння і майданчики для його зберігання.
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Як повідомляли ЗМІ, Президент Петро Порошенко швидше за все накаже військовим почати відведення важкого озброєння на Донбасі згідно з угодами від 12 лютого сьогодні.