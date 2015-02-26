Порошенко може дати команду на відведення озброєнь на Донбасі вже сьогодні - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на військове джерело.

"Ми очікуємо заяву президента пізніше сьогодні", - повідомило джерело.

Повідомляють, що бойовики заявили, що вже почали відведення важкого озброєння згідно з угодами. Україна заявила, що відвід озброєння почнеться після того, як на Донбасі припиняться обстріл з боку бойовиків.

Як повідомляв УНІАН, у Мінську 12 лютого відбулися переговори про врегулювання кризи на Донбасі за участю президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.

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За підсумками переговорів затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, прийнята декларація лідерів України, Франції, Німеччини і РФ в підтримку цих заходів.

Серед іншого, нові домовленості, досягнуті "нормандської четвіркою", передбачають припинення вогню на сході України, відведення всіх важких озброєнь з української території. Також передбачено обмін і звільнення всіх заручників.