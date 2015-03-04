Бойовикам на Донбасі перестали платити "місячне утримання", почалося масове дезертирство - Тимчук

У формуваннях бойовиків на Донбасі наростає невдоволення, викликане припиненням виплати місячного утримання.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук.

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У Макіївці спостерігається масове дезертирство бойовиків з бандформувань через неможливість утримувати родини після припинення помісячних виплат.