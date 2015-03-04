Бойовикам на Донбасі перестали платити "місячне утримання", почалося масове дезертирство - Тимчук

09:33, 04 березня 2015
Війна
6071 0

У Макіївці спостерігається дезертирство бойовиків через неможливість утримувати родини після припинення виплат.

REUTERS

У формуваннях бойовиків на Донбасі наростає невдоволення, викликане припиненням виплати місячного утримання.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук.

Читайте такожРосійські військові на Донбасі тренують бойовиків на імпровізованих полігонах - Тимчук

У Макіївці спостерігається масове дезертирство бойовиків з бандформувань через неможливість утримувати родини після припинення помісячних виплат.

Допис by Dmitry Tymchuk.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter