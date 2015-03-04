Бойовикам на Донбасі перестали платити "місячне утримання", почалося масове дезертирство - Тимчук
09:33, 04 березня 2015Війна
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У Макіївці спостерігається дезертирство бойовиків через неможливість утримувати родини після припинення виплат.
REUTERS
У формуваннях бойовиків на Донбасі наростає невдоволення, викликане припиненням виплати місячного утримання.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук.
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У Макіївці спостерігається масове дезертирство бойовиків з бандформувань через неможливість утримувати родини після припинення помісячних виплат.
Допис by Dmitry Tymchuk.
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