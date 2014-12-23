Тимчук: У лавах бойовиків почалося повальне дезертирство (відео)

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук у своєму Facebook.

«На блокпостах продовжують нести службу всього по кілька осіб», - повідомляє він.

У той же час, в районі Докучаєвська зафіксовано значне формування бойовиків - більше 200 замаскованих під «ополчення» російських найманців.

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«Формування має на озброєнні кілька артилерійських систем (до 6 одиниць), а також 10 бойових броньованих машин (ББМ)», - додає Тимчук.

У той же час, між Єленівкою і Гранітним діють чотири змішані мобільні групи бойовиків, які пересуваються на цивільному автотранспорті. У складі цих груп - мінометні розрахунки, снайпери і гранатометники.