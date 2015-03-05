Від початку конфлікту на сході України загинули 63 прикордонники

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

"Від початку загострення ситуації на сході країни 63 прикордонники загинули, 372 отримали поранення, ще 10 вважаються зниклими безвісти", - зазначив Слободян.

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Також він зазначив, що в рамках нинішньої хвилі мобілізації, яка вже виконана на 80%, перевага під час зарахування до лав Держприкордонслужби надавалася добровольцям і тим, хто свого часу служив у прикордонних військах.

У жовтні минулого року УНІАН повідомляв, що за час АТО загинули 60 прикордонників.