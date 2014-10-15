За час АТО загинуло 60 прикордонників

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав заступник начальника Східного регіонального управління Держприкордонслужби Сергій Москаленко.

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За його даними, в тому числі загинуло 28 працівників Східного регіонального управління Держприкордонслужби.

“Загинуло 28 працівників Східного регіонального управління. В основному це в Луганську та Донецьку. З Харкова загинуло 8 осіб, на тій же дільниці. Всього 60 прикордонників загинуло”, - сказав Москаленко.