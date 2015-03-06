Бойовики кажуть, що тримають в донецькому аеропорту 100 полонених військових – ОБСЄ
19:20, 06 березня 2015Війна
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Бойовики «ДНР» на території донецького аеропорту утримують 100 полонених українських військових. Про це самі бойовики заявили представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
REUTERS
Спостерігачі ОБСЄ у своєму звіті повідомили, що, перебуваючи на території донецького летовища, побачили 12 осіб, повідомляє Громадське.
За даними представника «ДНР», це – українські військові, яких було взято в полон після переходу аеропорту під контроль бойовиків, йдеться у звіті СММ ОБСЄ.
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Спостерігачі також повідомили, що побачили в аеропорту тіла трьох загиблих українських військових і одне неопізнане тіло.
«Представник «ДНР» сказав, що під завалами аеропорту є ще 20 тіл, ексгумація яких ускладнюється питаннями безпеки й нестачею необхідного обладнання», – зазначили спостерігачі у звіті.
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