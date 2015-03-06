Бойовики кажуть, що тримають в донецькому аеропорту 100 полонених військових – ОБСЄ

Спостерігачі ОБСЄ у своєму звіті повідомили, що, перебуваючи на території донецького летовища, побачили 12 осіб, повідомляє Громадське.

За даними представника «ДНР», це – українські військові, яких було взято в полон після переходу аеропорту під контроль бойовиків, йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

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Спостерігачі також повідомили, що побачили в аеропорту тіла трьох загиблих українських військових і одне неопізнане тіло.

«Представник «ДНР» сказав, що під завалами аеропорту є ще 20 тіл, ексгумація яких ускладнюється питаннями безпеки й нестачею необхідного обладнання», – зазначили спостерігачі у звіті.