У "ДНР" заявляють, що 24-25 лютого почнуть вивозити тіла загиблих з-під завалів Донецького аеропорту

Про це заявив так званий "заступник командувача корпусом Міноборони ДНР" Едуард Басурін, пише РИА Новости.

"Нами було підготовлено лист представнику української сторони у Спільній центрі контролю генерал-майору Размазніну про те, що 24 і 25 лютого цього року (резервний день - 26 лютого) в новому терміналі аеропорту міста Донецька будуть проводитися інженерні роботи з використанням вантажопідйомної техніки. Необхідність проведення даних робіт пов'язана з тим, що буде проводитись евакуація тіл загиблих військовослужбовців ЗСУ та Національної гвардії ", - представник проросійських бойовиків.

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За його словами, усі роботи проводитимуться у присутності представників місії ОБСЄ та Червоного Хреста.