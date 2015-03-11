Від кінця січня із зони АТО виїхало понад 12 тис. осіб

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила керівник прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій Наталія Бистра.

Бистра зазначила, що останнім часом громадяни виїжджають в основному з територій, що контролюються терористами.

"Щоденно до транзитних пунктів ДСНС у Слов'янську та Констянтинівці звертаються 20-50 людей, що бажають залишити небезпечні території. Причому в основному люди залишають території, що знаходяться під контролем терористів. Зокрема, вчора 22 людини залишили Горлівку, Макіївку, Донецьк, Єнакієве, Харцизськ, Дебальцеве", - сказала Бистра.

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Також вона повідомила, що в цілому із зони проведення АТО до інших регіонів переселено 758 тис. 239 осіб, із них 134 тис. 284 - діти та 351 тис. 658 - люди з обмеженими можливостями.

За словами Бистрої, у 922 об'єктах різної форми власності у разі потреби можна розмістити понад 15 тис. вимушених переселенців.

Раніше УНІАН повідомляв, що у лютому небезпечні райони Донбасу залишило понад 11 тисяч осіб.