У лютому небезпечні райони Донбасу залишило понад 11 тисяч осіб

12:34, 02 березня 2015
Суспільство
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Тільки за останні три дні небезпечні райони Луганської та Донецької областей, залишили 316 місцевих мешканців.

REUTERS

Впродовж лютого з населених пунктів Донецької та Луганської областей виїхали 11 тис. 121 особа, з них 2 тис. 238 дітей та 343 особи з обмеженими фізичними можливостями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомила керівник прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій Наталія Бистра.

Вона зазначила, що тільки за останні три дні небезпечні райони Луганської та Донецької областей, залишили 316 місцевих мешканців. Серед них двоє дітей дошкільного віку та 4 особи з обмеженими можливостями. Більшість переміщених – жінки. 

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Бистра зауважила, що виїздять люди в основному з Горлівки, Донецька, Макіївки, Дебальцевого, Світлодарська, Єнакієвого, Авдіївки та інших населених пунктів.

«Для тих людей, які лишились у населених пунктах Донецької та Луганської областей і потребують негайної допомоги, рятувальники ДСНС та місцева влада продовжують збирати та доставляти гуманітарні вантажі», - сказала вона, додавши, що лише за останні дві доби до населених пунктів Донецької та Луганської областей рятувальниками було доставлено більше 40 тонн гуманітарної допомоги.

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