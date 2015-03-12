Бойовики відновили обстріли українських прикордонників та активізували повітряну розвідку

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив помічник голови Держприкордонслужби - прес-секретар Олег Слободян.

Зокрема, як зазначив Слободян, 11 березня зі стрілецької зброї було обстріляно блокпост прикордонників поблизу населеного пункту Майорське.

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Крім того, він наголосив, що спостерігається різке збільшення безпілотників, які використовують бойовики для повітряної розвідки. "Лише з 8 по 12 березня на смузі безпеки вздовж лінії бойових зіткнень, зафіксований 61 безпілотник", - сказав він.

Прикордонники також фіксують польоти вертольотів біля державного кордону з РФ.

Раніше УНІАН повідомляв, що від початку конфлікту на сході України загинули 63 прикордонники.