Бойовики відновили обстріли українських прикордонників та активізували повітряну розвідку
Прикордонники констатують відновлення обстрілів своїх позицій та активізацію ведення повітряної розвідки бойовиками.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив помічник голови Держприкордонслужби - прес-секретар Олег Слободян.
Зокрема, як зазначив Слободян, 11 березня зі стрілецької зброї було обстріляно блокпост прикордонників поблизу населеного пункту Майорське.
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Крім того, він наголосив, що спостерігається різке збільшення безпілотників, які використовують бойовики для повітряної розвідки. "Лише з 8 по 12 березня на смузі безпеки вздовж лінії бойових зіткнень, зафіксований 61 безпілотник", - сказав він.
Прикордонники також фіксують польоти вертольотів біля державного кордону з РФ.
Раніше УНІАН повідомляв, що від початку конфлікту на сході України загинули 63 прикордонники.