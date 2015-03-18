Найманець "ЛНР" із Киргизстану заявив, що фашизм в Україні придумала російська пропаганда

Найманець "ЛНР" Манас (ім'я змінене - ред.) із Киргизстану заявив в інтерв'ю Киргизькій службі Радіо Свобода, що глибоко розчарований тим, що російською стороною транслюється цілковита дезінформація про ситуацію в Україні, не відповідають реаліям і розповіді про «бандерівців» і «нацистів», які нібито воюють з українського боку.

«В мене був свій мотив, і він не виправдався: виявилося, що все це – агітація і пропаганда. Хоча мені дуже прикро: я закінчив політичне училище, але клюнув на таку «качку»», – розповів Манас.

Найманець розповідає, що потрапив на Донбас добровільно у серпні 2014 року, але контракт уклав у листопаді.

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"Дивився телевізор – ​«Первый канал», «РТР», інші. Для мене було важливо, що в 1941 році на війні загинув мій дід. Саме мої моральні установки мене і покликали. Телеканали передавали, що там фашисти піднімають голову, нацисти, показували свастику", - пояснює Манас мотиви свого вчинку.

Однак повоювавши деякий час на боці угруповання "ЛНР" киргизстанець був розчарований: "Я думав, що там фашисти, але їх в принципі не побачив. Ми воювали з регулярною українською армією. У них є деякі прогалини – батальйони «Правий сектор», «Донбас», які формуються за рахунок волонтерів, ультранаціоналістів... А фашистів я не бачив», - розповів він.

Також киргизстанець розповів, що спочатку не бачив на території України регулярних російських військ. "З обох сторін воювали банди", - каже найманець.

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"Але коли я побачив російські війська, яким чином вони заходять, як воюють, в мене і стався перелом. У мене всередині щось зламалося", - додає він і пояснює, що ці війська складалися не із солдатів строкової служби, а з боєздатних частин, що дислокуються у Південній Осетії, які пройшли першу і другу чеченські війни.

"В основному, контрактники. Їх туди час від часу перекидають, іноді відтягують. Але вони повертаються вже без техніки. У процесі вони навчають людей, залишають техніку і йдуть", - розповів Манас.

Також він вважає, що після Мінських угод серед бойовиків почалася "деградація".

"Вони чомусь вважають, що Росія, особисто Путін, їх покинув. ... Їх запевняють, що вони просто повинні воювати до останнього, і в них немає іншого шляху. Вони вже нікому не вірять. Не вірять і тому, що їх не чіпатимуть: настане момент, і все одно їх притягнуть до відповідальності", - розповідає найманець про настрої серед бойовиків, додаючи, що серед них майже не залишилося добровольців, яких замінили регулярними військами.

Однак бойовиків так просто не відпускають, погрожуючи та залякуючи.

Самому Манасу вдалося вибратися із зони бойових дій випадково: "Мені пощастило. Є таке поняття як відпустка в законі. Мені її дали після того, як взяли Дебальцеве. Потім ми супроводжували вантаж-200. Контракт я не розірвав – це могло викликати підозри. Я просто попросився додому, хоча на російському кордоні не хотіли пропускати".

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