СБУ оприлюднила зняте в серпні під Іловайськом відео з полоненими російськими строковиками

Про це повідомив голова слідчого управління СБУ Василь Вовк, пише Українська правда.

Він продемонстрував відео, отримане СБУ від бійців батальйону "Донбас", які перебуваючи в оточенні в іловайську в серпні минулого року захопили в полон групу російський строковиків.

За словами Вовка, бійці "Донбасу" планували вийти з оточення в Іловайську, обмінявши свій вихід на цих військових. Однак в процесі обміну потрапили в заручники. Лише нещодавно цих бійців "Донбасу" звільнили з заручників і вони змогли надати це відео в СБУ.

Читайте такожРосійські ЗМІ визнали, що в захопленні Дебальцевого брали участь професійні військові РФНа запису є розмова одного з бійців з чотирма російськими строковиками, які повідомляють інформацію про свої військові з'єднання.

Так молоді бійці-строковики (1994-95 років народження) зізнаються, що вони служать в Росії: в 6-й окремій танковій бригаді Західного військового округу в/ч 54096 та у 31-й десантно-штурмовій бригаді в/ч 73612.

За словами Вовка, слідчими органів безпеки вже отримані докази щодо 46 громадян Російської Федерації, які є організаторами, учасниками, пособниками бандформувань "ЛНР" та "ДНР", безпосередньо фінансували терористичну діяльність зазначених протизаконних збройних формувань.

Крім того, під час досудового розслідування у кримінальних провадженнях досліджуються обставини незаконного переміщення з території РФ через кордон України поза митним контролем значної кількості військової техніки, а саме 37 танків, 10 БТРів, 4 автомобілів із системою залпового вогню "ГРАД", 16 тентових вантажних автомобілів "КамАЗ", 6 БМП, 6 мікроавтобусів, 79 автомобілів "УРАЛ", кожним з яких буксирувалися артилерійські гаубиці, великої кількості стрілецької зброї та боєприпасів.