СБУ оприлюднила зняте в серпні під Іловайськом відео з полоненими російськими строковиками
В СБУ продемонстрували черговий доказ присутності російських солдатів строкової служби на Донбасі.
Про це повідомив голова слідчого управління СБУ Василь Вовк, пише Українська правда.
Він продемонстрував відео, отримане СБУ від бійців батальйону "Донбас", які перебуваючи в оточенні в іловайську в серпні минулого року захопили в полон групу російський строковиків.
За словами Вовка, бійці "Донбасу" планували вийти з оточення в Іловайську, обмінявши свій вихід на цих військових. Однак в процесі обміну потрапили в заручники. Лише нещодавно цих бійців "Донбасу" звільнили з заручників і вони змогли надати це відео в СБУ.
Читайте такожРосійські ЗМІ визнали, що в захопленні Дебальцевого брали участь професійні військові РФНа запису є розмова одного з бійців з чотирма російськими строковиками, які повідомляють інформацію про свої військові з'єднання.
Так молоді бійці-строковики (1994-95 років народження) зізнаються, що вони служать в Росії: в 6-й окремій танковій бригаді Західного військового округу в/ч 54096 та у 31-й десантно-штурмовій бригаді в/ч 73612.
За словами Вовка, слідчими органів безпеки вже отримані докази щодо 46 громадян Російської Федерації, які є організаторами, учасниками, пособниками бандформувань "ЛНР" та "ДНР", безпосередньо фінансували терористичну діяльність зазначених протизаконних збройних формувань.
Крім того, під час досудового розслідування у кримінальних провадженнях досліджуються обставини незаконного переміщення з території РФ через кордон України поза митним контролем значної кількості військової техніки, а саме 37 танків, 10 БТРів, 4 автомобілів із системою залпового вогню "ГРАД", 16 тентових вантажних автомобілів "КамАЗ", 6 БМП, 6 мікроавтобусів, 79 автомобілів "УРАЛ", кожним з яких буксирувалися артилерійські гаубиці, великої кількості стрілецької зброї та боєприпасів.