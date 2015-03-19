Бойовики на Донбасі мобілізують до своїх угруповань учнів шкіл і ПТУ - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"За даними розвідки, у середовищі бойовиків спостерігається "кадровий голод", зумовлений фізичними втратами та відмовою бойовиків брати участь у бойових діях. "Військові комісаріати" вживають заходів з доукомплектування особового складу за рахунок мобілізації учнів шкіл та професійних училищ", - сказав Лисенко.

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Він зазначив, що цю інформацію також підтверджує заступник керівника АТО полковник Валентин Федічев.

За його словами, навчальний центр для підготовки молодих бойовиків розташований у місті Старобешеве Донецької області.