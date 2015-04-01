Ватажки "Востока" та "ДНР" конфліктують між собою через сфери впливу – штаб АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник штабу АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«За даними розвідки, внаслідок перерозподілу сфер впливу триває конфлікт між ватажками «Восток» та так званими розвідниками «ДНР», - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби зафіксовано різке зростання бойової активності російсько-терористичних військ у зоні АТО.

Бойовики активно використовували ствольну артилерію і 120-міліметрові міномети, а також спробували атакувати українські підрозділи, у тому числі з використанням бронетехніки.