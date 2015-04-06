Українська розвідка зафіксувала на відео скупчення техніки бойовиків в Донецьку

Як наголошується на відео, оприлюдненому 5 каналом, видно більше 70 одиниць важких військових машин, у тому числі танки, САУ, які повинні були бути відведені згідно з Мінськими угодами, а також бензовози, БТР та ін.

Крім цього, як припустили розвідники, велика кількість техніки може бути заховане в ангарах, які знаходяться практично в центрі міста.

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«Ми можемо помітити, що тут дуже великі склади...у співвідношенні розмірів техніки зі складами ми можемо тільки здогадуватися, які сюрпризи знаходяться там», - зазначає розвідник, що фігурує на відео.

Варто зазначити, що, згідно з відео розвідки, стадіон Донбас-арена залишається практично цілим.

За словами розвідників, на відео глобальних руйнувань у Донецьку не спостерігається, на відміну від селища Піски.