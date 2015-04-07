Вчора ввечері бойовики 20 разів порушили режим тиші – прес-центр АТО

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр АТО.

Здебільшого в ході збройних провокацій бойовики використовували стрілецьку зброю. Крім того, вони провели 6 мінометних обстрілів українських позицій.

Найбільша активність ворога зафіксована у Донецькій області. Так, з 18.05 до 18.12 обстрілу із самохідного міномета «Нона» зазнали українські позиції поблизу Гранітного.

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З 18.35 до 19.50 ворог обстріляв зі 122-міліметрових та 82-міліметрових мінометів українські позиції в районі Авдіївки.

З 19.36 до 19.40 під мінометний обстріл потрапили українські позиції в районі Опитного.

На Луганщині з 20.35 до 20.40 терористи обстріляли з мінометів, бойової машини піхоти та стрілецької зброї опорний пункт українських військ на південь від Сокольників.

У районі Маріуполя поблизу Широкиного ворог двічі застосував по українських позиціях 120-міліметрові міномети.

По населених пунктах бойовики вогонь не відкривали.

Близько 20.00 у Луганській області було зафіксовано проліт двох безпілотніх літальних апаратів - над Трьохізбенкою у напрямку населеного пункту Весела Гора і над Старобільськом у напрямку Новоайдара.

Нагадаємо, вчора, 6 квітня, у штабі АТО повідомили про різке загострення ситуації на Донбасі.