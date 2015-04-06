У штабі АТО повідомили про різке загострення ситуації на Донбасі

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«Найбільша активність противника зберігалась поблизу Донецька. Тут бойовики 6 разів вели мінометні обстріли наших позицій поблизу населених пунктів Піски та Вертухіно, у тому числі із 120-міліметрових мінометів». – йдеться у повідомленні.

З 14.45 по 14.50 по блокпосту на південно-східній околиці населеного пункту Славковичі на Донеччині бойовики здійснили декілька пострілів із танків та бойових машин піхоти. Крім того, бойовики 7 разів обстріляли позиції українських військ поблизу населеного пункту Водяне зі стрілецької зброї та станкових протитанкових гранатометів.

Читайте такожВ Дебальцеве до бойовиків прибув ешелон "гуманітарки"

«В районі Маріуполя ворог 7 разів відкривав вогонь з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї по наших опорних пунктах, розташованих поблизу населеного пункту Широкине. А о 17.30 по цьому ж місцю злочинці відкрили вогонь зі 120-міліметрових мінометів», - повідомляє прес-центр.

Крім того, з 17.15 по 17.25 в районі населеного пункту Трьохізбенка на Луганщині відбулось бойове зіткнення. Загалом 6 квітня з 0.00 до 18.00 російсько-терористичні війська 35 разів порушили режим тиші.