Штаб АТО попереджає про інформаційну провокацію бойовиків

Як заявив заступник командуючого силами АТО Валентин Федичев, у період з 12 по 13 квітня в мережі Інтернет буде поширюватися відеоролик, в якому бойова броньована машина з польськими (або німецькими) державними прапорами (БТР, БМП, МТЛБ) буде атакувати позиції "народних ополченців ДНР" в районі Авдіївки.

"У коментарях буде говоритися, що "позиції ополченців атаковані польським (німецьким) підрозділом". Офіціально повідомляємо, що ані польських, ані німецьких підрозділів у складі сил АТО ніколи не було і немає", - заявив Федичев.

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"Це провокаційне повідомлення проросійських ЗМІ та контрольованих ними інтернет-ресурсів призначено для покладання на Україну відповідальності за порушення виконання п. 10 "Комплексу заходів з виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 року", яким передбачено виведення збройних формувань, військової техніки, а також найманців з території України під спостереженням ОБСЄ ", - пояснив заступник командуючого АТО.