Бойовики вирішили сформувати армійський корпус для наступу на Маріуполь - командування АТО

Про заявив заступник командувача АТО, полковник Валентин Федічев, повідомляє 112.ua.

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"Супротивник, на жаль, не відмовився від підготовки до активних бойових дій, в тому числі, наступальних дій за різними напрямами… Більше того, ми зараз вам і надаємо таку інформацію, за нашими попередніми даними, військово-політичне керівництво Збройних сил РФ, "ДНР" і "ЛНР" прийняли рішення про формування 3-го армійського корпусу…Зараз у складі "ДНР" 1-й армійський корпус, у складі "ЛНР" 2-й армійський корпус, ось вони прийняли рішення, попереднє, про формування 3-го армійського, який буде діяти на маріупольському напрямку. Так це або не так, подивимося. Але це не просто порушення Мінських домовленостей, а це грубе порушення всіх домовленостей, гарантом яких виступає РФ", - зазначив він.

Разом з тим, як повідомляв УНІАН, у понеділок, 13 квітня, за підсумками переговорів, глави міністерств закордонних справ країн "Нормандської четвірки" - України, Німеччини, Франції і Росії - закликали контактну групу узгодити графік відводу від лінії розмежування на Донбасі озброєння калібру менше 100 мм і танків, а також припинити бойові дії.