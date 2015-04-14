У Берліні завершилися переговори "нормандської четвірки"
01:21, 14 квітня 2015Політика
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Глави МЗС "нормандської четвірки" - Росії, Німеччини, Франції та України завершили переговори в Берліні
Нормандська четвірка / 1tv.ru
Про це повідомляє РИА Новости.
Переговори Сергія Лаврова, Франка-Вальтера Штайнмайера, Лорана Фабіуса і Павла Клімкіна проходили в будинку для урочистих прийомів Міністерства закордонних справ ФРН. Міністри обговорювали реалізацію мінських домовленостей щодо Україніи.
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