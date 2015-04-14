У Берліні завершилися переговори "нормандської четвірки"

Глави МЗС "нормандської четвірки" - Росії, Німеччини, Франції та України завершили переговори в Берліні

Про це повідомляє РИА Новости. Переговори Сергія Лаврова, Франка-Вальтера Штайнмайера, Лорана Фабіуса і Павла Клімкіна проходили в будинку для урочистих прийомів Міністерства закордонних справ ФРН. Міністри обговорювали реалізацію мінських домовленостей щодо Україніи.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter