"Нормандська четвірка" закликала припинити бойові дії і відвести важке озброєння. Заява

Про це йдеться в узгодженій після переговорів у Берліні "Нормандської четвіркою" заяві, яку у вівторок, 14 квітня, опубліковано на сайті МЗС Німеччини, пише Гордон.

"Ми закликаємо до відведення мінометів і важких озброєнь калібром менше 100 мм, а також всіх типів танків. Ми закликаємо тристоронню контактну групу в координації зі спеціальною моніторингової місією (СММ) ОБСЄ узгодити відповідний графік", - сказано в заяві.

Разом з тим, учасники зустрічі в Берліні відзначили, що ситуація на Донбасі залишається напруженою через численні порушення.

"Зокрема, ми висловлюємо нашу глибоку стурбованість спалахом боїв в останні вихідні, включаючи використання важких озброєнь в районі Широкиного і донецького аеропорту", - сказано в документі.

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Глави МЗС "Нормандської четвірки" закликали всі сторони припинити бойові дії і продемонструвати прихильність повній реалізації припинення вогню і відведення важких озброєнь. Дипломати також висловили підтримку СММ ОБСЄ та закликали всі сторони співпрацювати зі спостерігачами.

Також глави МЗС "нормандської четвірки" закликали сторони конфлікту на Донбасі якомога швидше призначити своїх представників у робочі підгрупи в рамках тристоронньої контактної групи щодо України.

"Ми закликаємо учасників терміново завершити формування робочих груп у рамках тристоронньої контактної групи якомога швидше", - сказано в заяві.

Дипломати заявили, що вони згодні з тим, щоб функціонування чотирьох робочих груп - щодо безпеки, політичного процесу, гуманітарних питань, економічних справ та реабілітації - почалося в найкоротші терміни.

На їхню думку, негайне призначення сторонами учасників в робочі групи забезпечить швидкий початок їх діяльності.

Разом з тим глави МЗС доручили своїм заступникам і політичним директорам продовжити стежити за виконанням Мінських угод з акцентом на швидкий запуск діяльності робочих груп, а також на поліпшення ситуації з безпекою.

Переговори в Берліні почалися близько 21.00 13 квітня і тривали майже п'ять годин. Український посол у Німеччині Андрій Мельник назвав їх "дуже жорсткими".

15 лютого на Донбасі усіма сторонами конфлікту було оголошено перемир'я, але досягти повного припинення вогню не вдалося. Зокрема, за цей час бойовикам вдалося захопити місто Дебальцеве Донецької області. В останні дні ситуація на сході загострилася. Так, за 12 квітня тільки в районі Донецька ОБСЄ зафіксувала понад 1,1 тис. вибухів.

У березні сторони конфлікту завершили відведення артилерійських систем від лінії зіткнення.